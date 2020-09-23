Госдума повысила акцизы на сигареты в России

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России снова повысили акцизы на сигареты. Об этом сообщают РИА новости.
Отмечается, что повышение произойдет 1 января 2021 года. Акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук. Кроме того, вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Кроме того, в 2022 году налог проиндексируют на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что чем выше стоимость сигарет, тем ниже его потребление.
Ранее мы сообщали о том, что в России ввели обязательную маркировку ювелирных изделий.
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