Госдума повысила акцизы на сигареты в России

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2021 году составит 2359 рублей за тысячу штук.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в России снова повысили акцизы на сигареты. Об этом сообщают РИА новости.

Отмечается, что повышение произойдет 1 января 2021 года. Акциза на сигареты и папиросы составит 2359 рублей за тысячу штук. Кроме того, вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Кроме того, в 2022 году налог проиндексируют на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что чем выше стоимость сигарет, тем ниже его потребление.

Ранее мы сообщали о том, что в России ввели обязательную маркировку ювелирных изделий.

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