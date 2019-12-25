В России ввели обязательную маркировку ювелирных изделий

С 1 декабря 2020 года система начнет работать в тестовом режиме.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что правительство РФ одобрило обязательную маркировку ювелирных изделий. Об этом сообщили в Минфине.

Систему введут в тестовом режиме с 1 декабря 2020 года. Отмечается, что через месяц этот проект заработает в полной мере и будет носить обязательный характер.

Уточняется, что оборот ювелирных изделий без маркировки будет возможен до 1 июля 2021 года. В правительстве отметили, что к 2024 году в России намерены создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

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