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В России ввели обязательную маркировку ювелирных изделий
Сегодня, 10:27
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IRINA_CHALKINA

В России ввели обязательную маркировку ювелирных изделий

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С 1 декабря 2020 года система начнет работать в тестовом режиме.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что правительство РФ одобрило обязательную маркировку ювелирных изделий. Об этом сообщили в Минфине.

Систему введут в тестовом режиме с 1 декабря 2020 года. Отмечается, что через месяц этот проект заработает в полной мере и будет носить обязательный характер.

Уточняется, что оборот ювелирных изделий без маркировки будет возможен до 1 июля 2021 года. В правительстве отметили, что к 2024 году в России намерены  создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин поручил допфинансировать выплаты на третьего ребенка.

Фото:pixabay

Теги: маркировка, минфин, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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