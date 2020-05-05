В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

Он направлен на борьбу с небольшими барами на первых этажах, которые торгуют по ночам.

В России вступил в силу закон, запрещающий продажу алкогольных напитков в небольших заведениях, расположенных в жилых домах. Об этом сообщает "Парламентская газета".

В первую очередь закон направлен на борьбу с так называемыми "наливайками". Это небольшие бары на первых этажах, которые торгуют по ночам. Одной из причин принятия закона стали многочисленные жалобы граждан, недовольных нарушением тишины и общественного порядка во дворах жилых домов и на детских площадках.

Исключение сделали для заведений, площадь зала которых составляет не менее 20 квадратных метров. При этом местные власти наделили полномочиями закрывать и их.

Закон был принят 17 апреля Федеральным собранием. 24 апреля документ подписал президент Владимир Путин.

Ранее в Минздраве оценили влияние алкоголя на вероятность заражения коронавирусом.

Видео: duma.gov.ru