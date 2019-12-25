В России впервые за год зафиксировано снижение цен на жилье

По данным аналитиков, по итогам августа ожидается снижение на 1,7%.

В России впервые за год зафиксировали снижение цен на жилье. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Отмечается, что по итогам июля текущего года года средняя стоимость квадратного метра на "первичке" в Омске снизилась на 1,5%, в Челябинске – на один процент, в Перми и Уфе – приблизительно на полпроцента.

Кроме того, снижение цен зафиксировано в российской столице. Так, в Юго-Восточном административном округе города средняя стоимость "квадрата" в новостройках снизилась на полтора процента. Предположительно, по итогам последнего месяца лета ожидается снижение на 1,7%.

Причинами понижения стоимости недвижимости специалисты называют такие меры государства, как введение экспортных пошлин на металлы, а также антикартельные проверки на рынке арматуры и повышение ключевой ставки для замедления инфляции. По данным аналитиков, снижение будет происходить на протяжении примерно трех лет и может достигнуть цифры в 15 процентов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге остановился рост цен на съемное жилье.

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