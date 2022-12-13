Глава ЦБ считает рост цен на первичное жилье одной из причин затоваренности на рынке

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуациях в регионах.

Резкий рост цен на первичное жилье в России стал одной из причин появления больших запасов непроданного жилья в некоторых регионах страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница вышла к СМИ по завершению очередного заседания совета директоров государственного регулятора. Она пояснила, что ситуация складывается различная в разных субъектах РФ.

В некоторых доля непроданного жилья действительно чуть больше. На мой взгляд, это результат в том числе очень быстрого роста цен на первичном рынке. Но мы выступаем за то, что даже если существуют эти запасы непроданного жилья - нельзя их продавать тем людям, которые не смогут обслуживать ипотеку. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не видит широкого распространения траншевых схем в ипотеке.

Фото и видео: YouTube / Банк России