ЦБ не видит широкого распространения траншевых схем в ипотеке

Эльвира Набиуллина напомнила, что Банк России не приветствует подобные схемы.

Банк России не отмечает широкого распространения траншевых схем в ипотеке и следит за рынком. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами, созванной по завершению заседания совета директоров государственного регулятора, сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что на текущий момент не фиксируются новые схемы, но они могут появиться в стране в любой момент.

Мы смотрим за этим рынком, и если увидим расширение таких механизмов, будем предпринимать меры. Но банкам публично и в целом мы говорим, что не приветствуем траншевую ипотеку, и если она будет развиваться, будет достаточно жесткое регулирование. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Банк России не видит тенденции к скорой разморозке заблокированных активов.

Фото и видео: YouTube / Банк России