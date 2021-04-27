На 20% в июне вырос спрос на первичное жильё в Петербург

По словам участников рынка, на это повлияло снижение ставок по ипотечным кредитам и приток покупателей, снявших средства с краткосрочных депозитов в банках.

В мае этого года спрос на первичное жилье в Петербурге вырос на 20% по сравнению с предыщим месяцем. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает РБК.

По словам участников рынка, на это повлияло снижение ставок по ипотечным кредитам и приток покупателей, снявших средства с краткосрочных депозитов в банках. Срок большинства трехмесячных вкладов с высокой доходностью, связанных с повышением в начале спецоперации ключевой ставки Центробанка до 20 %, закончился в начале июня. На этом фоне, пишет РБК, доходность депозитов сроком до трех месяцев достигала в крупнейших банках 21-25 % годовых.

После возвращения ключевой ставки до прежнего уровня россияне стали возвращаться на первичный ранок жилья. По словам директора департамента недвижимости Группы ЦДС Сергея Терентьева, рост количества клиентов с завершающимся сроком депозитов наметился еще в конце мая, а в июне их стало еще больше. Как отмечает глава консалтингового центра "Петербургская недвижимость" Ольга Трошева, рост продаж на 20 % превысил майский уровень. При этом она затруднилась ответить, в какой степени это связано с закрытием депозитов, а в какой – с льготной ипотекой.

Ранее мы писали, что на 14% выросла цена на элитное жилье в Петербурге. Порядка половины элитных ЖК сохранили цены на уровне прошлого года.

Фото: Piter.tv

