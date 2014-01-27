В Петербурге остановился рост цен на съемное жилье

Аренда однокомнатной квартиры в Северной столице обойдется в 23,4 тысячи рублей в сентябре.

По мнению аналитиков ЦИАН, в России цены на съемное жилье практически перестали расти. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 29 августа.

За аренду "однушки" в Петербурге придется заплатить 23,4 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, это всего на 1,3% больше, чем в августе этого года. В это время в Москве такое жилье подорожало на 2% за месяц. В Волгограде - на 1,7%, а в Уфе - на 1,4.

Снизилась цена в Перми и Красноярске выявлена тенденция на спад стоимости съемного жилья. Цены снижаются в этих регионах на 0,6-1,3%.

Эксперты предполагают, что спад цен связан с низкими зарплатами населения и нестабильной экономикой в период пандемии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что работники бюджетной сферы Петербурга получили документы на право приобретения квартир.

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