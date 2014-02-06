Топливо подешевело в 68 субъектах страны.

В России впервые за год упали цены на бензин. Это следует из данных, опубликованных Федеральной службой государственной статистики.

Средние розничные цены на топливо в стране снизились в среднем на 15 копеек в период с 30 августа по 6 сентября. Так за указанный период цены на бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 снизились на 17, 16 и 8 копеек соответственно.

Отмечается, что топливо подешевело в 68 субъектах РФ. Больше всего цены упали в Уфе, Орле и Оренбурге. Однако есть регионы, где цены на топливо поднялись: в Грозном зафиксирован рост на 1,2 процента, а в Кызыле - на один процент.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что запасов нефти и газа в Арктике может хватить РФ на сотни лет. По его словам, развитие данного направления требует хорошего финансового обеспечения, налоговых льгот, возврата инвестиций. Данные преференции предусмотрены Правительством страны.

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