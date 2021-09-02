Новак: запасов нефти и газа в Арктике может хватить России на сотни лет

Вице-премьер РФ рассказал о реализации проектов по добыче энергетических ресурсов.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил о том, что запасов нефти и газа в Арктике может хватить России на сотни лет. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на просветительском марафоне "Новое знание". Спикер отметил, что на данный момент эти ресурсы слишком дорогие, но кабинет министров все равно будет стимулировать их добычу.

В арктической зоне есть огромный потенциал. Если говорить о ресурсах только в акватории - это 15 млрд тонн нефти и порядка 100 трлн куб. м газа. Этого на десятки, сотни лет будет достаточно, если вдруг они понадобятся и это будет соответствовать экономической целесообразности. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак уточнил, что развитие данного направления требует хорошего финансового обеспечения, налоговых льгот, возврата инвестиций. Данные преференции предусмотрены правительством РФ. Также чиновники обнулили определенные налоги для шельфовых проектов.

Новак исключил рост цен на бензин.

Видео: Российское общество "Знание"