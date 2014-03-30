В России велась активная работа над снижением ажиотажа на биржевых торгах. По оценке Новака, властям удалось стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива.

Вице-премьер России Александр Новак исключил рост цен на бензин. Об этом пишут РИА Новости.

Как отметил вице-премьер, снижение экспорта бензина из России почти до нуля без фактического ввода запрета благоприятно повлияло на ситуацию. На данный момент основным экспортером является "Сургутнефтегаз". У компании была договоренность с правительством, по которой она направила все свои объемы на внутренний рынок. Новак добавил, что цена частично скорректировалась. По его словам, с наступлением осени цены еще больше стабилизируются.

Вице-премьер подчеркнул, что власти ожидают полного восстановления рынка нефти к 2022 году. По прогнозу, уже в этом году спрос вырастет примерно на 5,8-6 млн баррелей в сутки.

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