Собянин назвал Москву крупнейшим донором бюджета России

Градоначальник опроверг утверждение, что остальные регионы "кормят" Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу крупнейшим донором бюджета России. Об этом он заявил в ходе марафона "Новое знание".

Так, например, по словам Собянина, за прошлый год Москва отдала регионам 800 млрд рублей. Он подчеркнул, что столица переводит в федеральный бюджет большую часть денег и налогов. По его мнению, этих средств хватает для того, чтобы обеспечивать 60% всех трансфертов. После своего выступления он показал презентацию, согласно которой Москва в 2020 году перечислила в федеральный бюджет и государственным внебюджетным фондам 2,9 трлн рублей.

Москвичи отдали другим регионам 800 млрд рублей в прошлом году, себе оставив 890 млрд – практически половину своих денежек, которые они отчисляют, отдают другим жителям страны. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее мы сообщили, что Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей.

Видео: марафон "Новое знание"