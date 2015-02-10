Мэр Москвы рассказал о проведении онлайн-голосования на выборах в ГД РФ.

Глава российской столицы Сергей Собянин назвал число зарегистрированных на онлайн-голосование москвичей. Об этом чиновник рассказал на просветительском марафоне "Новое знание". По данным администрации города, около 1,3 млн человек подали прошения об онлайн-участии на парламентских выборах. Голосование за кандидатов будет проводиться с 17 по 19 сентября.

Сегодня уже 1,3 миллиона человек записались на электронное голосование. Сергей Собянин, мэр Москвы

Напомним, что Центральная избирательная комиссия определилась с единым днем голосования. В этот раз он запланирован на 17-19 сентября. Одновременно с выборами в ГД РФ будут проходить региональные и муниципальные выборы. В столице будут довыбраны претенденты в Мосгордуму по нескольким муниципальным округам. Также состоятся выборы в МО Щукино.

Собянин: в Москве будет введена система беспилотников.