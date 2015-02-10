  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Собянин: в Москве будет введена система беспилотников
Сегодня, 15:35
80
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Собянин: в Москве будет введена система беспилотников

0 0

На "Новом знании" глава города рассказал о нововведениях в транспортной отрасли.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников. Такое заявление чиновник сделал перед участниками Просветительского марафона "Новое знание". Спикер назвал тему с дронами очень модной в обществе. 

Тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. Я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но, тем не менее.

Сергей Собянин, глава Москвы

В мэрии города уверены, что за беспилотными технологиями - будущее.

Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными.

Теги: беспилотники, москва, новое знание, общественный транспорт, сергей собянин
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии