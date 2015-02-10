Собянин: в Москве будет введена система беспилотников

На "Новом знании" глава города рассказал о нововведениях в транспортной отрасли.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве будет введена система беспилотников. Такое заявление чиновник сделал перед участниками Просветительского марафона "Новое знание". Спикер назвал тему с дронами очень модной в обществе.

Тестируются практически во всех видах транспорта, на дорогах, в метрополитене, пригородных электричках, трамваях. Я не думаю, что это радикально улучшит движение на дорогах, но, тем не менее. Сергей Собянин, глава Москвы

В мэрии города уверены, что за беспилотными технологиями - будущее.

Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными.