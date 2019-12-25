Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными

Пассажирам нужно подключить услугу для карты "Тройка" на сайте "Метро Москвы" или в личном кабинете в приложении.

Пересадки с одного наземного маршрута на другой в Москве стали бесплатными. Об этом в собственном блоге на официальном сайте регионального правительства сообщил глава города Сергей Собянин. Чиновник подчеркнул, что пересадка должна ограничиваться временем в 90 минут с начала поездки в общественном транспорте. Нововведение действует с 1 сентября.

С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Сергей Собянин, мэр Москвы

Постановление правительства города будет экономить деньги около 500 тысячам пассажиров ежедневно. Годовая экономия составит до 11 тысяч рублей для граждан, которые ездят на транспорте ежедневно. В регионе заметили, что готовы к увеличению пассажиропотока.

Для того, чтобы пассажир мог воспользоваться бесплатной пересадкой, ему следует привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или на официальном сайте Московского метрополитена. После привязки карты бесплатная услуга будет подключена в течение 12 часов.

В Петербурге на 800 пассажиров транспорта составили протоколы за отсутствие маски.

Фото: Piter.tv