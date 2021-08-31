В Петербурге на 800 пассажиров транспорта составили протоколы за отсутствие маски

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составляет 4000 рублей.

С июня по август в отношении игнорирующих масочный режим петербуржцев составили более 800 протоколов. Об этом 78.ru сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

На основании указанных актов комитет составляет протоколы об административных правонарушениях. Документы рассматривают по существу в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, после этого выносится постановление о штрафе в отношении нарушителей.

Штраф за отсутствие маски в общественном транспорте составляет 4000 рублей. При повторном нарушении штраф составит 5000 рублей.

Недавно мужчину сняли с самолета Москва – Уфа из-за отказа надеть маску.

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