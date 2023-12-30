В России впервые ввели ГОСТ на фунчозу

Нормы определяют требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению крахмальной лапши, а также методы контроля качеств продукции.

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на крахмальную лапшу "Фын-тез" (фунчозу), требования которого вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Официальная информация об этом событии опубликована на официальном сайте надзорного ведомства. Специалисты объяснили, что лапша "Фын-тез" предназначена для реализации в торговых сетях и использования в предприятиях общественного питания для клиентов при приготовлении блюд национальной кухни.

Эксперты пояснили, что требования в настоящее время распространяются на крахмальную лапшу, изготовленную из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды. При этом продукция должна представлять из себя длинные нитеобразные изделия, высушенные после формования. В документе от Росстандарта упоминается, что лапша должна иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей. После готовки она не будет слипаться и терять форму. Массовая доля влаги в таких изделиях не может превышать 12 процентов при диаметре нити в 1,2 миллиметра. Дополнительно доля крошки и деформированных изделий должны составлять не выше трех процентов. Длина изделия не должна превышать 70 сантиметров.

Напомним, что указанный межгосударственный стандарт помимо России принят Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Фото: pxhere.com