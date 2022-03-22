Ирина Волк рассказала подробности.

В России впервые возбудили дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Об этом рассказали представители правоохранительных органов. Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала журналистам о том, что полиция задержала подозреваемого в преступлении. У фигуранта оперативники изъяли 240 млн рублей, $1 млн и €70 тысяч евро.

В производстве следователей следственного департамента МВД России находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 160 УК РФ. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Подозреваемый был пойман в гостинице частного аэродрома в Серпуховском городском округе Московской области.. При себе у злоумышленника в двух дорожных чемоданах находились наличные деньги. В жилищах фигуранта и его сообщников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте также нашлись денежные средства. Изъято дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы.

У пассажирки на Московском вокзале открыто похитили телефон.

Фото и видео: МВД России