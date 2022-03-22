У пассажирки на Московском вокзале открыто похитили телефон

Полицейским удалось оперативно задержать подозреваемого.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали мужчину, открыто похитившего мобильный телефон у пассажирки на Московском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратилась жительница Севастополя с просьбой оказать содействие в розыске мужчины, который похитил у неё мобильный. Установлено, что 42-летний мужчина подошел к сумке потерпевшей в тот момент, когда она отвлеклась на телефонный разговор. Он попытался украсть ее сумку, но получил отпор. Тогда злоумышленник ловким движением руки вытащил из кармана потерпевшей гаджет и скрылся. Подозреваемый причинил женщине материальный ущерб в сумме 7 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж".

Ранее полицейские нашли водителя, который в Ленобласти насмерть сбил 16-летнюю девушку.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте