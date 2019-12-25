В России впервые выявили более 17 000 случаев коронавируса за сутки

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 263 человека.

В России зафиксировано 17 340 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 85 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 1 480 646 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 478. Далее идут Санкт-Петербург — 710, Московская область — 472, Нижегородская область — 366, Ростовская область — 299.

За сутки от коронавируса в России излечилось 11 263 человека. За весь период — 1 119 251.

За минувшие сутки скончалось 283 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 25 525 человек.

Отмечается, что у 27,7% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее Путин предостерег недругов России фразой "не простудиться бы на ваших похоронах".

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