Глава РФ выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Владимир Путин предостерег недругов России фразой "не простудиться бы на ваших похоронах". Об этом российский лидер заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале. Политик заметил, что противники РФ ждут постепенного "затухания" страны.

Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах Владимир Путин, президент России

Российский лидер также порассуждал о трех державах, которые сформировали послевоенный миропорядок. Он уточнил, что имеет в виду Советский Союз, США и Великобританию. Путин уверен, что сейчас Россия может справиться с введенными против нее санкциями. Однако он призвал государства отказаться от двойных стандартов в политике из-за общей проблемы - распространения коронавируса.

Хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим Владимир Путин, президент России

Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года.

Видео: kremlin.ru