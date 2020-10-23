Владимир Путин предостерег недругов России фразой "не простудиться бы на ваших похоронах". Об этом российский лидер заявил во время заседания дискуссионного клуба "Валдай" по видеосвязи. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале. Политик заметил, что противники РФ ждут постепенного "затухания" страны.
Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит одно: как бы не простудиться на ваших похоронах
Владимир Путин, президент России
Российский лидер также порассуждал о трех державах, которые сформировали послевоенный миропорядок. Он уточнил, что имеет в виду Советский Союз, США и Великобританию. Путин уверен, что сейчас Россия может справиться с введенными против нее санкциями. Однако он призвал государства отказаться от двойных стандартов в политике из-за общей проблемы - распространения коронавируса.
Хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду санкции в отношении России — бог с ними, мы справимся с этим
Владимир Путин, президент России
Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все