Путин заявил о почти 5 тыс. погибших после эскалации конфликта в Карабахе

По его словам, сегодня конфликт между двумя странами приобрёл худшую форму.

Президент России Владимир Путин заявил о почти пяти тысячах погибших после эскалации конфликта в Карабахе. Заявление он сделал на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил, что РФ много лет предлагала варианты конфликта между Арменией и Азербайджаном в непризнанной республике и это была напряжённая работа по сближению позиций стран.

Казалось, что еще чуть-чуть, и мы найдем решение. К сожалению, этого не произошло. Владимир Путин, президент России

По его словам, сегодня конфликт между двумя странами приобрёл худшую форму.

Ранее Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года.

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