Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года. Заявление он сделал на встрече дискуссионного клуба "Валдай".
Он напомнил, что возможность остаться главой государства после 2024 года — это гарантия против поисков преемника и интриг внутри власти.
Путин отметил, что отдаёт себе отчёт в том, что его президентство когда-нибудь кончится.
Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
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