Он отдаёт себе отчёт в том, что его президентство когда-нибудь кончится.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность остаться на посту после 2024 года. Заявление он сделал на встрече дискуссионного клуба "Валдай".

Он напомнил, что возможность остаться главой государства после 2024 года — это гарантия против поисков преемника и интриг внутри власти.

Путин отметил, что отдаёт себе отчёт в том, что его президентство когда-нибудь кончится.

Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса.

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