Он призвал бизнес следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Президент России Владимир Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов. Владимир Путин, президент России

Глава государства призвал бизнес следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, именно от этого будет зависеть ритмичность работы компаний. Путин назвал оправданным применение точечных мер для борьбы с пандемией. Он отметил, что смертность от коронавируса выросла по сравнению с весной, при этом общая сократилась в два раза.

Ранее Путин не исключил новых острых проблем в мировой экономике.

Видео: kremlin.ru