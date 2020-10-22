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Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса

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Он призвал бизнес следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Президент России Владимир Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов.

Владимир Путин, президент России

Глава государства призвал бизнес следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, именно от этого будет зависеть ритмичность работы компаний. Путин назвал оправданным применение точечных мер для борьбы с пандемией. Он отметил, что смертность от коронавируса выросла по сравнению с весной, при этом общая сократилась в два раза.

Ранее Путин не исключил новых острых проблем в мировой экономике.

Видео: kremlin.ru

Теги: бизнес, коронавирусные ограничения, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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