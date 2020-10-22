Президент России Владимир Путин исключил тотальные ограничения в России из-за коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов.
Владимир Путин, президент России
Глава государства призвал бизнес следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. По его словам, именно от этого будет зависеть ритмичность работы компаний. Путин назвал оправданным применение точечных мер для борьбы с пандемией. Он отметил, что смертность от коронавируса выросла по сравнению с весной, при этом общая сократилась в два раза.
Ранее Путин не исключил новых острых проблем в мировой экономике.
Видео: kremlin.ru
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