Он отметил, что в некоторые государства снова объявили локдаун.

Президент России Владимир Путин не исключил новых острых проблем в мировой экономике из-за пандемии коронавируса.

По его словам, процессы восстановления экономики в мире по-прежнему остаются неустойчивыми.

Эпидемиологическая обстановка сложная. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что во многих странах продолжает расти количество заразившихся, некоторые государства снова объявили локдаун. Во многих компаниях сотрудников вновь массово переводят на удалённый режим работы.

Ранее Путин подчеркнул важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.

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