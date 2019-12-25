В России впервые с января выявили более 21 тыс. новых случаев COVID-19

Прирост новых пациентов с коронавирусом по стране составил 0,4%.

В России впервые с января выявили более 21 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Специалисты уточнили, что показатель за последние сутки стал рекордным с 21 января текущего года. За день диагноз подтвердился еще у 21 665 человек. Сейчас общее число пострадавших от коронавируса за все время пандемии - 5 430 753 человек. Прирост новых пациентов составил 0,4%.

Больше всего пациентов с коронавирусом было выявлено в Петербурге, Нижегородской области, Бурятии, Воронежской области и Крыму. На лечении по стране продолжают находиться 354 084 человека. За сутки выписались 14 347 граждан. За все время пандемии от коронавируса вылечились 4 943 986 человек.

Эксперт напомнили, что доля выписанных пациентов сократилась до 91% от общего числа заразившихся.

Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться.

Фото: оперштаб