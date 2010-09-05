  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
Сегодня, 8:55
98
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться

0 0

Москвичам не рекомендуют сдавать тест на антитела перед прививкой.

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на оперштаб Москвы по коронавирусу. 

Уточняется, что на сегодняшний день нет единой отработанной методики измерения уровня антител. Также пока не имеется механизма оценки эффективности и скорости адаптации антител к мутациям COVID-19.

Кроме того, в оперштабе не рекомендовали жителям российской столицы проходить тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в российской столице заразились COVID-19 около 53 тысяч человек. По его словам, это стало рекордом с начала пандемии коронавируса, также Москва достигла рекордного показателя по госпитализации – 12 тысяч человек за неделю. Кроме того, в последние дни в городе фиксируются максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19.

Ранее был назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, антитела, оперштаб по борьбе в коронавирусом
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии