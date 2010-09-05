Оперштаб: при высоком уровне антител можно вакцинироваться

Москвичам не рекомендуют сдавать тест на антитела перед прививкой.

Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на оперштаб Москвы по коронавирусу.

Уточняется, что на сегодняшний день нет единой отработанной методики измерения уровня антител. Также пока не имеется механизма оценки эффективности и скорости адаптации антител к мутациям COVID-19.

Кроме того, в оперштабе не рекомендовали жителям российской столицы проходить тест на антитела перед вакцинацией от коронавируса.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошедшую неделю в российской столице заразились COVID-19 около 53 тысяч человек. По его словам, это стало рекордом с начала пандемии коронавируса, также Москва достигла рекордного показателя по госпитализации – 12 тысяч человек за неделю. Кроме того, в последние дни в городе фиксируются максимальные значения суточной смертности пациентов с COVID-19.

Ранее был назван процент москвичей с иммунитетом к индийскому штамму коронавируса.

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