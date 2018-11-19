В Петербурге впервые в России пройдет неделя Международной осведомленности о дислексии

Посвященные недугу события будут идти в Главном штабе Эрмитажа.

5 октября в Главном штабе Эрмитажа открывается интерактивное пространство "Дислексия – не проблема!". Образовательный проект посвящен Международной недели осведомленности о дислексии.

По статистике, каждый пятый житель планеты живет с дислексией или дисграфией. Неспособность воспринимать письменный текст, счет, а также проблемы с письмом – весьма распространенная проблема и для детей, и для взрослых. Носители недуга часто видят текст как свалку из букв или переставляют буквы местами, не видя разницы. Это особенность восприятия информации, и она совсем не означает низкий уровень интеллекта или отклонения в развитии. Дислексией страдали такие великие люди, как Альберт Эйнштейн, Пабло Пикассо, Агата Кристи, Энтони Хопкинс и Стив Джобс

В мире открыто много центров и программ, поддерживающих людей с трудностями обучения, а октябрь считается международным месяцем осведомленности о дислексии.

Первая в России Международная неделя осведомленности о дислексии пройдет с 5 по 12 октября. Центральный площадкой для важной даты станет Петербург с его Главным штабом Эрмитажа.

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