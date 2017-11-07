В России впервые продали квартиру с помощью VR-очков. Первая сделка по купле-продаже жилого помещения успешно завершена. Обладателем квартиры в Петербурге стал житель Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба местного банка, через которую проводился контракт.
В рамках пилотного VR-проекта было представлено 100 аккредитованных объектов недвижимости. Покупатели со всей России могут при помощи виртуальных технологий выбрать и купить в ипотеку жилплощадь. Застройка для приобретения доступна в Москве, Краснодаре, Сочи, Калининграде и Петербурге. Клиент увидит не только планировку, но и месторасположение дома, инфраструктуру и возможный дизайн комнат.
Ранее Piter.tv писал о том, что Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности к 2022 году.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )