По программе VR-ипотеки реализована квартира в Петербурге.

В России впервые продали квартиру с помощью VR-очков. Первая сделка по купле-продаже жилого помещения успешно завершена. Обладателем квартиры в Петербурге стал житель Красноярска. Об этом сообщила пресс-служба местного банка, через которую проводился контракт.

В рамках пилотного VR-проекта было представлено 100 аккредитованных объектов недвижимости. Покупатели со всей России могут при помощи виртуальных технологий выбрать и купить в ипотеку жилплощадь. Застройка для приобретения доступна в Москве, Краснодаре, Сочи, Калининграде и Петербурге. Клиент увидит не только планировку, но и месторасположение дома, инфраструктуру и возможный дизайн комнат.

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Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

