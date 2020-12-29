Известно, что образец вируса взяли от пациента, заразившегося в декабре 2020 года.

В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Известно, что образец вируса взяли от пациента, заразившегося в декабре 2020 года. Учёные изучили свойства новой мутации COVID-19.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом.

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