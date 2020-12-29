В России впервые получили изображение британского штамма коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
ФБУН ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса.
цитата из сообщения Роспотребнадзора
Известно, что образец вируса взяли от пациента, заразившегося в декабре 2020 года. Учёные изучили свойства новой мутации COVID-19.
Ранее мы писали, что в России зафиксировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусом.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все