Антитела были получены из крови людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией.

В России впервые получили антитела против коронавируса. Об этом рассказали учёные Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске. Пишет ТАСС. Это должно помочь в разработке лекарства от COVID-19.

Антитела были получены из крови людей, заражённых новой коронавирусной инфекцией. Их отделили при помощи технологии сортировки единичных B-лимфоцитов. Соединения из белка могут блокировать взаимодействие вируса с рецептором ACE2. Именно он играет главную роль в том, что патоген коронавируса попадает в человеческий организм.

Ранее мы писали, в США опубликовали первые итоги испытаний вакцины компании Moderna Inc. от коронавируса. Сообщается, что она вызвала сильный иммунитет у всех 45 человек, на которых её испытывали.

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