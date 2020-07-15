В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса

После этого акции компании поднялись на 16%.

В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины компании Moderna Inc. от коронавируса. Сообщается, что она вызвала сильный иммунитет у всех 45 человек, на которых её испытывали.

После этого акции компании поднялись на 16%.

Исследователи рассказывают, что у пациентов, которым вводили вакцину, вырабатываются нейтрализующие антитела. Они, считают учёные, довольно важны для создания иммунитета к вирусу.

При этом участники испытаний получили две разные дозировки вакцины. Известно, что у пациентов, которым вводили высокую дозу, количество нейтрализующих тел оказалось в четыре раза выше, чем у выздоровевших пациентов с COVID-19.

Ранее мы писали, что центр Гамалеи надеется ввести вакцину от COVID-19 в оборот в августе.

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