Центр Гамалеи надеется ввести вакцину от COVID-19 в оборот в августе

В гражданский оборот вакцина поступит на определённых условиях.

В институте Гамалеи раскрыли сроки выпуска вакцины от COVID-19. Заявление сделал директор института Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа — к 14 или 15 числу. Учёный добавил, что надеется, что к этому сроку в гражданский оборот поступит столько вакцины, сколько получится отработать. К этому сроку, отметил Гинцбург, уже завершится вторая фаза испытаний данной вакцины.

Исследователь объяснил, что в гражданский оборот вакцина поступит на определённых условиях, поэтому применение её к гражданам, по сути, будет соответствовать третьему этапу испытаний.

Ранее в ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса.

Видео: Минобороны России