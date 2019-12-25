В России впервые отменили оправдательный приговор криминальному авторитету

Дело возвращено прокурору для устранения недостатков.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение отменить оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии Тенгизу Гигиберию. Дело возвращено в прокуратуру. Об этом информирует ТАСС.

Данный приговор стал первым в РФ по статье 210.1 Уголовного кодекса России.

Приговор в отношении Гигиберии отменить, возвратить уголовное дело прокурору для устранения недостатков. из решения судьи

В начале июля текущего года июня суд оправдал Гигиберию по вменяемой ему статье. Его освободили из-под стражи в зале суда. Решение было обосновано тем, что статус Гигиберии не говорит о том, что он занимал в иерархии высокое место, однако это решение обжаловала прокуратура. По мнению гособвинителя, подсудимый является "вором в законе" и руководил из колонии своими подчиненными в Липецкой области.

Статья 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии" появилась в Уголовном кодексе России весной 2019 года. Обвиняемым по ней грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

Ранее бывшего генерал-лейтенанта внутренних войск МВД признали виновным в мошенничестве.

Фото: Piter.TV