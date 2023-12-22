В Подмосковье задержали криминального авторитета

Трое жителей региона подозреваются в поджоге автомобиля.

Криминального авторитета и его подельников задержали российские правоохранительные органы за поджог машины в городе Пушкине Московской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Установлено, что к преступлению причастны двое уроженцев одной из республик Средней Азии в возрасте 30 и 36 лет. Мужчины облили горючей смесью припаркованную на неохраняемой стоянке иномарку, а затем подпалили её. В результате огонь с машины перекинулся на соседнее транспортное средство. Общий ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка трех миллионов рублей.

Задержанные по местам временного проживания в городских округах Королёв и Щёлково подозреваемые пояснили, что совершили противоправное деяние по указанию своего знакомого, а также из личной неприязни к владельцу. пресс-служба МВД РФ

Полиция вышла на след 45-летнего предполагаемого организатора преступления. Фигурант расследования был задержан в подмосковном городе Ивантеевке в момент передвижения на такси. В МВд считают, что мужчина оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов. В отношении троих подозреваемых ведется уголовное дело по статье 167 УК РФ. Они арестованы.

Гастролеров из Петербурга задержали в Ульяновской области за наркотики.

Фото и видео: МВД Медиа