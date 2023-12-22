Гастролеров из Петербурга задержали в Ульяновской области за наркотики

Злоумышленников подозревают в распространении запрещенных веществ.

В Ульяновской области полицейские задержали двух петербуржцев, которые занимались распространением наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В машине туристов правоохранители нашли вещества растительного и синтетического происхождения. Порошок отправили на экспертизу. Выяснилось, что это наркотик.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Злоумышленники заключены под стражу. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что у молодого петербуржца в квартире нашли полкило наркотиков.

Видео: Telegram / Ирина Волк