Бывшего генерал-лейтенанта внутренних войск МВД признали виновным в мошенничестве

Его приговорили к девяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу.

Московский гарнизонный военный суд приговорил экс-заместителя главнокомандующего внутренними войсками МВД России (сейчас Росгвардия) Вячеслава Варчука к девяти годам лишения свободы. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Следствие утверждает, что Варчук помог одной компании получить контракт на разработку автоматизированных информационных систем. Кроме того, с 2008 по 2016 год генерал умышленно отказался от проверки обоснованности расчета максимальных цен госконтрактов. В Следственном комитете считают, что за эту "услугу" Варчук получил взятку с 140 миллионов рублей.

В свою очередь суд постановил, что вина во взяточничестве не доказана, вследствие чего Варчука признали виновным в мошенничестве в крупном размере, за что он получил пять лет лишения свободы.

Также было доказано, что в 2018 году генерал получил взятку в размере десяти миллионов рублей. За это его приговорили к шести годам колонии.

Путем частичного сложения наказания Варчука приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 20,5 миллиона рублей. Отмечается, что генерала лишили воинского звания, однако государственные награды не стали отбирать, на чем настаивал прокурор.

Ранее Следственный комитет России предъявил оппозиционеру Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан.

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