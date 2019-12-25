В Екатеринбурге на торгах продали пятикомнатную квартиру разорившегося россиянина.

В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина-банкрота. Об этом рассказали журналисты "Коммерсанта". Известно, что ситуация произошла в Екатеринбурге с предпринимателем Аркадием Поторочиным. Мужчина задолжал кредиторам 21,4 миллиона рублей. В результате пятикомнатная квартира с общей площадью почти 150 квадратных метров оказалась продана на торгах за 8,25 миллиона рублей.

Напомним, что бизнесмен признан банкротом в 2018 году. По решению суда его квартира была изъята из конкурсной массы, так как являлась его единственным жильем. В 2019 году спор между Поторочиным и кредиторами был направлен на повторное рассмотрение. Истцы предложили заменить пятикомнатную квартиру на однокомнатную с площадью в 32 квадратных метра. В суде посчитали такое предложение "разумно достаточным", чтобы удовлетворить конституционно значимые потребности в жилище для одного человека. Решение не удалось оспорить. Квартира была продана в июне 2021 года на торгах.

Данный инцидент может стать прецедентом в похожих делах. Сейчас в российской судебной практике существует запрос на взыскание элитного жилья банкротов.

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Фото: Piter.tv