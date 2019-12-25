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В России впервые диагностировали коронавирус у ребенка
Сегодня, 9:00
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MShaffter

В России впервые диагностировали коронавирус у ребенка

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У ребенка нет никаких симптомов заболевания.

В России впервые зафиксировали новый коронавирус у ребенка.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что вчера в России было зафиксировано 8 новых случаев коронавируса. 6 из заболевших в Москве, среди них ребенок. Уточняется, что у маленького пациента отсутствуют какие-либо симптомы, но он является носителем вируса.

Ранее: Голливудский актер Том Хэнкс признался, что подхватил коронавирус вместе со своей женой во время путешествия

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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