В России впервые диагностировали коронавирус у ребенка

У ребенка нет никаких симптомов заболевания.

В России впервые зафиксировали новый коронавирус у ребенка.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что вчера в России было зафиксировано 8 новых случаев коронавируса. 6 из заболевших в Москве, среди них ребенок. Уточняется, что у маленького пациента отсутствуют какие-либо симптомы, но он является носителем вируса.

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Фото: Piter.TV