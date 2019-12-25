В России возобновят производство коньяка 40-летней выдержки

Бутылки будут выпускаться в Краснодарском крае на винодельне "Фанагория".

В России возобновят производство коньяка 35-летней и 40-летней выдержки. Об этом сообщили журналисты из "НИА-Кубань" со ссылкой на региональное министерство сельского хозяйства. Чиновники объяснили, что до конца 2020 года в Краснодарском крае будет восстановлено изготовление коньяка.

Продукт получат из винограда урожая 1970-ых годов. Виноматериал был направлен на выдержку в Новокубанск. Там из него создали спирты и оставили выдерживаться. Местные мастера следили за процессом, разрабатывали купаж.

Напомним, что коньяк 40-летней выдержки несколько лет не производились на Кубани. В основном продукт привозился из Франции. Однако возобновление производства положительно скажется на импортозамещении. Коньяк будет изготавливать винодельня "Фанагория". Она выпустит около 5 тысяч бутылок с общим объемом в 3,5 тысячи литров.

В Роскачестве назвали наиболее безопасный в России продукт.