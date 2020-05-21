Снимаются ограничения, которые до этого были наложены на мероприятия по подготовке к всенародному голосованию

В России возобновили подготовку голосования по конституции. Соответствующее постановление опубликовал ЦИК РФ на своём сайте.

Согласно документу, снимаются ограничения, которые до этого были наложены на мероприятия по подготовке к всенародному голосованию по поправкам. Например, избиркомы смогут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, за выполнение работ. Также они смогут выплачивать вознаграждения за переработки членам комиссий.

Отмечается, что министерства иностранных дел и обороны смогут вернуться к финансированию УИКов, которые находятся за границами РФ.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании.

Видео: kremlin.ru