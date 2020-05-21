В России возобновили подготовку голосования по конституции. Соответствующее постановление опубликовал ЦИК РФ на своём сайте.
Согласно документу, снимаются ограничения, которые до этого были наложены на мероприятия по подготовке к всенародному голосованию по поправкам. Например, избиркомы смогут принимать бюджетные обязательства на поставку товаров, за выполнение работ. Также они смогут выплачивать вознаграждения за переработки членам комиссий.
Отмечается, что министерства иностранных дел и обороны смогут вернуться к финансированию УИКов, которые находятся за границами РФ.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании.
Видео: kremlin.ru
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