Теперь в законодательство введено понятие "дистанционное электронное голосование".

Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, закон также позволяет собирать подписи за кандидатов в режиме онлайн — через портал госуслуг. Порог недействительных подписей снижен с 10% до 5%.

Теперь в законодательство введено понятие "дистанционное электронное голосование", которое должно проводится через специальное программное обеспечение. Благодаря этому выборы или голосования можно будет проводить дистанционно или по почте.

Также голосовать можно на территориях у дома, которые находятся в общем пользовании.

Ранее мы писали, что голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день.

Видео: Youtube/ Совет Федерации