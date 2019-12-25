В России восстановить бизнес после пандемии смогли меньше половины компаний

Частично восстановить бизнес удалось 27% компаниям.

К началу нового сезона в сентябре полностью восстановить свой бизнес после пандемии коронавируса смогли 44% компаний в России. Такие данные приводит сервис "Работа.ру", пишет РБК.

Отмечается, что если сравнивать с сентябрем 2020 года, то этот показатель стал выше на 28%. Опрос проводился в сентябре 2021 года среди более чем 1 тыс. респондентов из всех округов России. В нем участвовали представители компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры и HR-специалисты.

Согласно опросу, частично восстановить бизнес удалось 27% работодателей. Еще 18% респондентов подчеркнули, что кризис никак не затронул их компанию. При этом 11% компаний еще находятся в кризисе.

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