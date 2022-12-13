В США заявили, что ситуация в банковском секторе страны не повторяет кризис 2008 года

Карин Жан-Пьер рассказала о помощи со стороны государства для Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.

Текущая ситуация в американском банковском секторе не является фактическим повторением финансового кризиса в стране, который происходил в 2008 году. С подобным заверением в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне выступила в понедельник 13 марта официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница ответила на запросы корреспондентов с борта самолета, который отправлялся в город Сан-Диего, расположенный в штате Калифорния. Там у лидера США намечены встречи с премьер-министрами Великобритании и Австралии Риши Сунаком и Энтони Альбанезе.

В целом банковская система является намного более устойчивой, стоит на более прочном основании, чем до финансового кризиса. Повторяю: это не 2008 год. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер категорически отвергла позицию некоторых местных политических деятелей из оппозиционной Республиканской партии США. Они охарактеризовали действия Белого дома после краха таких банков как Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank как "практически их спасение за счет средств налогоплательщиков". Чиновница напомнила, что поддержка для Signature Bank оказывается благодаря тем выплатам органам госрегулирования.

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Фото и видео: YouTube / NTD News