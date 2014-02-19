СМИ: школы не будут работать очно во время трехдневного голосования

Им предлагается перевести учеников на "удаленку", либо организовать экскурсии в музеи или вывезти их на свежий воздух.

Учащихся российских школ и гимназий отправят на дистанционное обучение в связи с проведением трехдневного голосования по выборам в Государственную Думу. Об этом пишет РБК.

Около 46 тысяч избирательных участков расположены в стенах учебных заведений. Так как дни голосования выпадают на пятницу и субботу, в этот период учеников освободят от очных уроков. По словам, министра просвещения Сергея Кравцова 17 сентября для школьников пройдет всероссийская акция "Вместе всей семьей". Программа мероприятий на данный момент отсутствует.

По данным РБК, образовательные учреждения обязаны перевести учащихся на "удаленку", либо организовать экскурсии в музеи или вывезти школьников на свежий воздух. Известно, что часть субъектов РФ уже приняли решение проводить занятия в онлайн-режиме.

Напомним, голосование на выборах в Государственную Думу России пройдёт с 17 по 19 сентября текущего года. Избранники будут представлять интересы граждан следующие пять лет. 225 человек будут избраны по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обвинила западные страны в кампании по дискредитации выборов.

Фото: pikabu.ru