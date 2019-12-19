В России восстановили вакцинацию взрослых

Глава Союза педиатров заявила, что вакцинация проводится среди детей, подростков и взрослого населения в плановом режиме.

В России восстановили вакцинацию взрослого населения. Об этом во время пресс-конференции МИА "Россия Сегодня" рассказала президент Союза педиатров РФ Лейла Намазова-Баранова. Медик объяснила, что пандемия коронавируса не является противопоказанием для вакцинации.

Более того, необоснованно многие трактовали некоторые письма Минздрава как приостановку вакцинации - этого не было, никто не приостанавливал вакцинацию. Мы продолжали вакцинировать детей и подростков Лейла Намазова-Баранова, президент Союза педиатров РФ

Эксперт добавила, что на некоторое время медики действительно приостановили вакцинацию для взрослых граждан РФ. Однако сейчас программа возобновила действие. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов говорил о том, что приостановить вакцинацию на время пандемии COVID-19 среди несовершеннолетних могут региональные власти. Они принимают решение на основе эпидемиологической ситуации.

"Вектор" будет испытывать вакцину от COVID-19 на добровольцах.

Видео: Минобороны России