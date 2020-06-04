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Мурашко рассказал о состоянии плановой вакцинации в России

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В условиях пандемии поддерживает высокий уровень вакцинации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о состоянии плановой вакцинации в России. Заявление он сделал на глобальном саммите по разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции.

По его словам, Россия в условиях пандемии поддерживает высокий уровень вакцинации. Так, например, вакцину получают 96% новорождённых и детей.

Ранее ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением. Об этом в рамках онлай-брифинга с журналистами рассказал директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Эксперт считает, что с момента появления вакцины от коронавируса ее следует распределить справедливо.

Видео: kremlin.ru

Теги: вакцинация, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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