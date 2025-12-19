В России водителям могут разрешить оплачивать парковку не сразу

Минтранс России дорабатывает проект федерального закона.

Федеральное правительство рассматривает возможность введения постоплаты парковки на территории страны с целью снижения количества штрафов для автомобилистов, не успевающих перечислить денежные средства за отведенное время. О разработке таких поправок в законодательстве говорится в ответе российского министерства по транспорту, который профильное ведомство направило на запрос депутатов Государственной думы от фракции "Новые люди". Текст документа предоставила журналистам новостного агентства "ТАСС" пресс-служба политиков.

Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона, <…> в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий. прсс-служба Минтранса РФ

Напомним, что в декабре 2025 года парламентарии из нижней палаты направили запрос в министерство с предложением предоставить россиянам возможность оплачивать парковку в течение пяти суток. Изменения в законе позволят повысить платежную дисциплину пользователей платной парковки, а также снизить показатель по штрафным санкцими, которые применяются к добросовестным пользователям парковок. Уточняется, что сейчас срок оплаты парковки определяется регионами.

