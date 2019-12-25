В России вновь выявили менее 9 тыс. случаев коронавируса за сутки

Инфекция за сутки подтверждена у 8 790 россиян.

В России вновь выявили менее 9 тысяч случаев коронавируса за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки медики выявили ковид у 8 790 человек. Прирост зараженных составил 0,18 процента.

Показатель по вылечившимся от коронавируса возрос на 9 866 человек. Этот показатель стал максимумом за месяц. за все время пандемии от инфекции по стране выздоровели 4 547 500 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 92,2 процента от числа всех заболевших COVID-19.

Больше всего вылечившихся по стране фиксируется в Петербурге, Московской области, Ингушетии, Псковской области и Саратовской области.

В России выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 20 марта.

Фото: Pixabay.com, оперштаб