За сутки в РФ заразились коронавирусом 37 930 пациента днем ранее – 35 660.

В России выявлено максимальное с начала пандемии число случаев заражения COVID-19 – 37 930. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее заразились ковидом 35 660 человек.

Больше всего зараженных на прошедшие сутки выявлено в Москве (7778), Санкт-Петербурге (3127) и Подмосковье (1689). Всего за пандемию по состоянию на 25 октября выявлено 8 279 573 случаев заболевания.

За сутки в России умерли 1 069 пациентов с COVID-19, днем ранее – 1 072. За весь период пандемии в стране от коронавируса скончались 231 669 человек.

Всего за сутки выздоровели от коронавируса 20 690 человек, за весь период пандемии – 7 186 611.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, у человечества есть все шансы победить пандемию COVID-19. По его словам , мир не использовал имеющиеся для борьбы с инфекцией инструменты должным образом, поэтому период пандемии затянулся.

Фото: piter.tv